Адвокат заявляє, що у Зайцевої відбуваються щоденні напади з судомами - родичі загиблих не вірять

Адвокат Зайцевої стверджує, що у її підзахисної спостерігаються щоденні напади «у вигляді значного підвищення артеріального тиску і судомних явищ по всьому тілу», через що вона потребує госпіталізації.

До Київського районного суду Харкова, де розглядається справа про ДТП з шістьма загиблими на вул. Сумській, до підозрюваної Олени Зайцевої прибули дві бригади медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, «швидку» на засідання суду до Зайцевої викликали за рішенням головуючого судді Віктора Попраса.

Суддя зазначив, що Зайцеву із СІЗО доставили до конвойної кімнати суду, однак вона скаржиться на погане самопочуття та заявляє, що не може брати участь у засіданні.

Під час обговорення питання про можливість продовження слухання без Зайцевої прокурор заявив, що без обвинуваченої неможливо продовжувати засідання, необхідно із СІЗО запросити її медичну документацію, після чого продовжувати слухання.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир заявила, що її підзахисна погано себе почуває.

За словами адвоката, з 9 жовтня, коли відбулося попереднє засідання, у Зайцевої спостерігаються щоденні напади «у вигляді значного підвищення артеріального тиску і судомних явищ по всьому тілу».

Козир додала, що сьогодні в СІЗО до Зайцевої приїжджала бригада «швидкої» та вколола їй медичний препарат.

При цьому, за словами адвоката, у неї немає довідки про лікування, яке надається Зайцевій та поставленого діагнозу.

На думку Козир, слухання продовжувати неможливо.

«Прошу відкласти розгляд справи і прошу суд дозволити госпіталізацію до медичної установи, яка може надати їй допомогу», - сказала Козир.

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Адвокат другого підозрюваного у скоєнні ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця підтримав пропозицію прокурора про необхідність отримання із СІЗО медичної документації.

Рідні загиблих у ДТП, котрі присутні на засіданні, заявили, що «це клоунада».

«Нехай сценариста кращого знайдуть. Коли б’є озноб, потрібно хоча б збліднути», - заявив батько однієї із загиблих молодих дівчат.

Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва заявила клопотання про виклик до суду лікарів «швидкої», які сьогодні ж поставлять Зайцевій діагноз.

У свою чергу, суддя наголосив, що із СІЗО до суду надійшли медичні довідки Зайцевої та Дронова, де вказано, що обидва «можуть бути доставлені до суду без супроводу».

Попрас постановив викликати в суд «швидку». Перша карета прибула до суду близько 15.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.