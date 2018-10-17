Матір керченського стрілка приймала в лікарні поранених студентів, яких не зміг вбити її син - ЗМІ
Мати керченського стрілка приймала в лікарні поранених студентів, яких не зміг вбити її син.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За даними каналу, Галина Рослякова працює санітаркою в онкологічному диспансері Керчі. Туди - в тому числі - відправляли жертв атаки на коледж. Коли туди почали привозити постраждалих - жінка була на робочому місці і приймала пацієнтів.
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Мати керченського стрілка забрали на слідчі дії просто з клініки. В цей час Галина Рослякова допомагала пораненому. Жінка не знала, що це її син відправив хлопця в лікарню.
Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 19 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.
Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.