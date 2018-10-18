На Рівненщині 200 бурштинокопачів напали на поліцейських і пошкодили три службові автомобілі

Зловмисники намагалися перешкодити поліцейським, які проводили відпрацювання у місцях незаконного видобутку бурштину.

На Рівненщині поблизу села Кухітська Воля Зарічненського району близько 200 бурштинокопачів напали на правоохоронців і пошкодили три службові автомобілі.

Читайте такожНа Рівненщині внаслідок сутички із бурштинокопачами постраждало 8 поліцейських

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікації поліції Рівненської області Антон Крук, правоохоронці проводили відпрацювання у місцях незаконного видобутку бурштину. Група людей у балаклавах у кількості 80 осіб намагалася перешкодити виконанню поліцейськими службових обов’язків. Згодом до них приєдналися ще близько ста людей.

«Одну службову машину зловмисники перекинули. У двох інших порозбивали вікна. З правоохоронців ніхто не постраждав», - зазначив Крук.

Зараз на місце події направляється керівництво поліції області. Проводиться розслідування, відповідно до якого діям зловмисників буде надана оцінка.