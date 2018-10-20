"Була закладка": у ГПУ заявили, що перед вибухами під Ічнею бачили підозрілих людей у камуфляжі

За чотири дні до вибухів на арсеналі Міністерства оборони поблизу Ічні Чернігівської області бачили неподалік двох чоловіків у камуфляжі.

Читайте такожМатіос назвавши чотири версії причин падіння військового літака Су-27 у Вінницькій області

Про це заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я можу вже сьогодні сказати, з проведенням допитів на поліграфі, вірогідно встановлено, що 4 числа, тобто, за чотири дні до вибухів, за 50-70 метрів від технічної території, де були арсенали, були виявлені два чоловіки у камуфляжній формі, які в нічний час, о 2:00, пересувалися периметром", - сказав він.

За словами Матіоса, тоді відразу підняли наряд по тривозі, але знайти цих чоловіків не вдалося. І після цього була посилена охорона.

"Швидше за все, це була закладка", - резюмував він.