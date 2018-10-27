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На Закарпатті внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинуло двоє людей (фото)

11:39, 27 жовтня 2018
Інциденти
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На Закарпатті сталася смертельна ДТП за участі вантажівки / фото zk.npu.gov.ua

Аварія сталася близько 1.00. Зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic та вантажівка Volvo, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

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"Як з’ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля «Renault Trafic»,  рухаючись  у напрямку Сваляви виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою «Volvo», під  керуванням 49-річного іноземця. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний мешканець міста Мукачева, та його пасажир,  віком близько 20 років. Особу останнього зараз встановлюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Медогляд засвідчив, що водій вантажівки був тверезий.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У поліції призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.

фото прес-служба Патрульної поліції Закарпаття

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Теги: #смерть#Закарпаття#ДТП