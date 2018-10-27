На Закарпатті внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинуло двоє людей (фото)

Правоохоронці з'ясували, що водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу внаслідок чого і сталося зіткнення.

У ніч на 27 жовтня на трасі Київ-Чоп неподалік селища Кольчино Мукачівського району Закарпатської області сталася смертельна ДТП.

Аварія сталася близько 1.00. Зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic та вантажівка Volvo, повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Читайте такожНа київській кільцевій дорозі перекинулася фура, аварія спровокувала масштабні затори (фото, відео)

"Як з’ясували правоохоронці, 18-річний водій автомобіля «Renault Trafic», рухаючись у напрямку Сваляви виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажівкою «Volvo», під керуванням 49-річного іноземця. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинув водій мікроавтобуса, 18-річний мешканець міста Мукачева, та його пасажир, віком близько 20 років. Особу останнього зараз встановлюють поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Медогляд засвідчив, що водій вантажівки був тверезий.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У поліції призначили ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Ужгороді водій BMW зніс три електричних стовпи.