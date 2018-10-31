У Києві вдруге за добу "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

Наразі станція "Льва Толстого" закрита на вхід та вихід. Зачинено також перехід на "Палац спорту".

Станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" закрили через анонімний дзвінок про замінування. Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" станція закрита на вхід та вихід, також закритий перехід на станцію "Палац спорту". "Увага! Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 жовтня станцію вже закривали через повідомлення про мінування. Правоохоронці провели перевірку, інформація не підтвердилася.

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