У Києві вдруге за добу "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"
10:28, 31 жовтня 2018Інциденти
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Наразі станція "Льва Толстого" закрита на вхід та вихід. Зачинено також перехід на "Палац спорту".
У Києві станцію метро "Площа Льва Толстого" закрили через повідомлення про мінування / фото УНІАН
Станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" закрили через анонімний дзвінок про замінування.
Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" станція закрита на вхід та вихід, також закритий перехід на станцію "Палац спорту".
"Увага! Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 жовтня станцію вже закривали через повідомлення про мінування. Правоохоронці провели перевірку, інформація не підтвердилася.
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