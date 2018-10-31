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У Києві вдруге за добу "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого"

10:28, 31 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві станцію метро &quot;Площа Льва Толстого&quot; закрили через повідомлення про мінування / фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" станція закрита на вхід та вихід, також закритий перехід на станцію "Палац спорту".

"Увага! Станцію "Льва Толстого" + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 жовтня станцію вже закривали через повідомлення про мінування. Правоохоронці провели перевірку, інформація не підтвердилася.

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Теги: #метро#замінування#Площа Льва Толстого