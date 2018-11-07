Цех, що горів під Одесою, два місяці тому хотіли закрити через порушення

У вересні Державна екоінспекція перевіряла це підприємство. Були встановлені серйозні порушення, після чого був поданий позов до суду про припинення діяльності саме того цеху.

Державна екологічна інспекція раніше фіксувала серйозні порушення законодавства на маслопереробному заводі під Одесою, де 6 листопада сталась пожежа.

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Про це під час засідання Кабміну повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. "У вересні Державна екологічна інспекція перевіряла це підприємство. Були встановлені і зафіксовані актом серйозні порушення, після чого був поданий позов до суду про припинення діяльності саме того цеху, з якого вчора почалась пожежа", – розповів міністр.

За його словами, на заводі зафіксували порушення чинного законодавства, в тому числі, відсутність низки дозвільних документів. "Та система, яка в нас працює через зупинку в судах, очевидно, не спрацювала, і вчора ми отримали аварію, яка могла закінчитись набагато трагічніше", - додав Семерак.

Він зазначив, що екоінспекція прибула на підприємство "Дельта Вілмар" о другій годині ночі та зробила заміри забруднення води, повітря та ґрунту. За оперативною інформацією, забруднення води немає, але деякі показники щодо повітря перевищують у два з половиною рази гранично допустимі норми. Результатів перевірки ґрунту поки немає.

Крім цього, міністр інфраструктури Володимир Омелян звернув увагу на необхідність додаткової перевірки пожежної безпеки інфраструктурних об’єктів.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 6 листопада на підприємстві "Дельта Вілмар" біля міста Южне Одеської області сталася масштабна пожежа. Вогонь міг перекинутися на семитонну цистерну з аміаком, о 22.30 стало відомо, що рятувальникам вдалось її прибрати. Станом на 7 ранку сьогоднішнього дня пожежу було ліквідовано на загальній площі 1500 кв м.