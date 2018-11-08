В Одесі облили фарбою пам'ятник потьомкінцям (фото)

Вандали назвали учасників повстання на броненосці «Потьомкін» 1905 року «червоними катами».

Невідомі вандали облили фарбою пам'ятник Потьомкінцям на Митній площі в Одесі. На постаменті також залишили напис «Смерть червоним катам».

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Про це повідомляє «Думская». Уточнюється, що вандали також спаплюжили пам'ятник учаснику повстання Григорію Вакуленчуку біля прохідної порту, та меморіальну дошку більшовикам, убитим денікінцями в 1920 році.

Журналісти нагадали, що повстання на броненосці «Потьомкін», на честь якого встановлено монумент, відбулося в 1905 році, за 12 років до Лютневої революції та Жовтневого перевороту. Більше того, з 15 партійних учасників повстання 11 були соціал-революціонерами, і лише троє — соціал-демократами, при тому меншовиками.

Зазначається, що першим про подію повідомив одеський осередок «Правого сектору». В організації заявили, що «потьомкінці винні в жорстоких погромах Одеського порту і обстрілі житлових кварталів міста з корабельної батареї».

Раніше повідомлялося, що в центральному парку Одеси вандали зіпсували чотири віршовані лави, встановлені в червні на честь українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка.