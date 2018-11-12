На Харківщині 17-річний хлопець влаштував смертельну ДТП на взятому без дозволу батьковому авто

В результаті ДТП загинула 16-річна дівчина.

Опівночі 11 листопада в місті Куп'янськ Харківської області сталося ДТП, в результаті якого загинула 16-річна дівчина.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, 17-річний хлопець, який перебував за кермом Volkswagen, перевищив швидкість і зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

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Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Хлопці отримали незначні пошкодження.

Попередньо встановлено, що автомобіль хлопець взяв у батька без дозволу. Водійського посвідчення не мав.

Зараз слідчий вирішує питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини аварії встановлюються.