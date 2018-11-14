"Хороший каток вийде": у Києві через прорив труби затопило престижний мікрорайон (фото, відео)

Потік води настільки сильний, що підняв металеву кришку каналізаційного люка.

У Києві на території ЖК "Комфорт Таун" прорвало трубу. Вода затопила кілька вулиць мікрорайону.

Про це повідомляє "Київ оперативний". Потік води настільки сильний, що підняв металеву кришку каналізаційного люка.

"Своєрідний спосіб боротьби зі снігом обрали місцеві комунальні служби в ЖК "Комфорт Таун", - йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі Facebook порівняли аварію з вчорашнім проривом тепломережі на вулиці Шота Руставелли.

"Хороший каток вийде", "Мабуть, "Комфорт Таун" вирішив перейняти естафету у вулиці Шота Руставелі", "Венеція", "Дорога з підігрівом", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада на вулиці Шота Руставелі в результаті прориву тепломережі автомобіль провалився в яму з гарячою водою. Комунальники досі ліквідовують наслідки аварії.