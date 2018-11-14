этот материал доступен на русском

"Хороший каток вийде": у Києві через прорив труби затопило престижний мікрорайон (фото, відео)

15:04, 14 листопада 2018
Інциденти
2851 0
У Києві затопило територію ЖК "Комфорт Таун" / фото Київ Оперативний

Про це повідомляє "Київ оперативний". Потік води настільки сильний, що підняв металеву кришку каналізаційного люка.

"Своєрідний спосіб боротьби зі снігом обрали місцеві комунальні служби в ЖК "Комфорт Таун", - йдеться у повідомленні.

фото Оперативний Київ

У коментарях користувачі Facebook порівняли аварію з вчорашнім проривом тепломережі на вулиці Шота Руставелли.

фото соцмережі

"Хороший каток вийде", "Мабуть, "Комфорт Таун" вирішив перейняти естафету у вулиці Шота Руставелі", "Венеція", "Дорога з підігрівом", - пишуть в коментарях.

фото Оперативний Київ

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада на вулиці Шота Руставелі в результаті прориву тепломережі автомобіль провалився в яму з гарячою водою. Комунальники досі ліквідовують наслідки аварії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#прорив труби