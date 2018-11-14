"Хороший каток вийде": у Києві через прорив труби затопило престижний мікрорайон (фото, відео)
15:04, 14 листопада 2018Інциденти
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Потік води настільки сильний, що підняв металеву кришку каналізаційного люка.
У Києві затопило територію ЖК "Комфорт Таун" / фото Київ Оперативний
У Києві на території ЖК "Комфорт Таун" прорвало трубу. Вода затопила кілька вулиць мікрорайону.
Про це повідомляє "Київ оперативний". Потік води настільки сильний, що підняв металеву кришку каналізаційного люка.
У Києві через прорив труби затопило престижний мікрорайон
"Своєрідний спосіб боротьби зі снігом обрали місцеві комунальні служби в ЖК "Комфорт Таун", - йдеться у повідомленні.
фото Оперативний Київ
У коментарях користувачі Facebook порівняли аварію з вчорашнім проривом тепломережі на вулиці Шота Руставелли.
фото соцмережі
"Хороший каток вийде", "Мабуть, "Комфорт Таун" вирішив перейняти естафету у вулиці Шота Руставелі", "Венеція", "Дорога з підігрівом", - пишуть в коментарях.
фото Оперативний Київ
Як повідомляв УНІАН, 13 листопада на вулиці Шота Руставелі в результаті прориву тепломережі автомобіль провалився в яму з гарячою водою. Комунальники досі ліквідовують наслідки аварії.
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