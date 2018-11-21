В Полтавській області на підприємстві відірвалася стріла крана і на смерть розчавила жінку
21:02, 21 листопада 2018Інциденти
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Поліція проводить перевірку трагедії. 54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.
Стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста / фото УНІАН
Сьогодні в Горішніх Плавнях на території місцевого підприємства відірвалася стріла крана і на смерть розчавила жінку.
Про це повідомила прес-служба поліції Кременчука.
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За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста. 54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.
Поліція проводить перевірку трагедії.
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