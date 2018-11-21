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В Полтавській області на підприємстві відірвалася стріла крана і на смерть розчавила жінку

21:02, 21 листопада 2018
Інциденти
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Стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста / фото УНІАН

Про це повідомила прес-служба поліції Кременчука.

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За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста. 54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.

Поліція проводить перевірку трагедії.

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Теги: #поліція#крани