В Полтавській області на підприємстві відірвалася стріла крана і на смерть розчавила жінку

Поліція проводить перевірку трагедії. 54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.

Сьогодні в Горішніх Плавнях на території місцевого підприємства відірвалася стріла крана і на смерть розчавила жінку.

Про це повідомила прес-служба поліції Кременчука.

Читайте такожНа Харківщині автобус зіткнувся з авто, є загиблий (відео)

За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста. 54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.

Поліція проводить перевірку трагедії.

Раніше у Києві на вокзалі єгиптянинові потягом відрізало ногу.