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У центрі Львова іноземець намагався скоїти самогубство (фото, відео)

17:17, 25 листопада 2018
Інциденти
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Громадянин Туреччини намагався стрибнути з риштування / фото Андрей Завадский

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Про це повідомляє Varta1.

Чоловік погрожував стрибнути та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські.

Друзям турка та правоохоронцями все ж вдалося вмовити його передумати, злізти та не вчиняти самогубство.

Як повідомляв УНАІН, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запропонувала створити в Україні загальнонаціональну службу підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою. 

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Теги: #самогубство#самогубство у Львові