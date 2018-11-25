У центрі Львова іноземець намагався скоїти самогубство (фото, відео)
17:17, 25 листопада 2018Інциденти
2147 0
Чоловіка вдалося вмовити не стрибати з риштування.
Громадянин Туреччини намагався стрибнути з риштування / фото Андрей Завадский
У Львові 25 листопада громадянин Туреччини намагався стрибнути з риштування біля одного з будинків на площі Ринок у центрі міста.
Читайте такожУ Києві 15-річна дівчина зістрибнула з пожежної вежі і розбилася на смерть
Про це повідомляє Varta1.
Чоловік погрожував стрибнути та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські.
Друзям турка та правоохоронцями все ж вдалося вмовити його передумати, злізти та не вчиняти самогубство.
Як повідомляв УНАІН, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запропонувала створити в Україні загальнонаціональну службу підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter