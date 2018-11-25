У центрі Львова іноземець намагався скоїти самогубство (фото, відео)

Чоловіка вдалося вмовити не стрибати з риштування.

У Львові 25 листопада громадянин Туреччини намагався стрибнути з риштування біля одного з будинків на площі Ринок у центрі міста.

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Про це повідомляє Varta1.

Чоловік погрожував стрибнути та вимагав, щоб на місце події приїхали турецькі поліцейські.

Друзям турка та правоохоронцями все ж вдалося вмовити його передумати, злізти та не вчиняти самогубство.

Як повідомляв УНАІН, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун запропонувала створити в Україні загальнонаціональну службу підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою.