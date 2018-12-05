На Івано-Франківщині вщент згоріла церква

Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає.

В селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області вчора ввечері вщент згоріла церква.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в області.

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Повідомлення про пожежу в церкві Архистратига Михаїла надійшло у вівторок, 4 грудня, о 19:17. На момент прибуття пожежників будівля церкви була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 375 м. кв. О 20:00 пожежу було локалізовано, а о 22:19 - ліквідовано.

«Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити перекидання на дві поруч розташовані будівлі», - розповіли у відомстві.

Відзначається, що будівля церкви була повністю знищена вогнем, травмованих та загиблих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2018 року в Івано-Франківській області згоріла побудована майже 100 років тому дерев’яна церква.