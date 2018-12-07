"Терористичний акт": у Дніпрі через загрозу вибуху перевіряють усі вокзали та метро

Поліція розслідує інцидент як терористичний акт.

До поліції Дніпра надійшло повідомлення про замінування вокзалу, однак якого саме незрозуміло.

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Правоохоронці перевіряють приміщення та прилеглу територію Центрального, Південного залізничного та автовокзалів, а також станцій метро, повідомили у місцевій поліції.

Для перевірки об’єктів інфраструктури на місце виїхали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, надзвичайники та представники інших служб. Також поліція встановлює особу мінера.

"Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України ( Терористичний акт)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі п'яний місцевий житель "замінував" військову частину.