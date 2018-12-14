"Холодно": у київській мерії невідомі вночі розбили вікна (фото)
12:46, 14 грудня 2018Інциденти
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Про це повідомив керівник у справах секретаріату Київради Ігор Хацевич.
Судячи з усього, вікна КМДА закидали камінням / Ігор Хацевич в Facebook
У будівлі Київської міської державної адміністрації вночі розбили вікна.
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Про це повідомив керівник у справах секретаріату Київської міської ради Ігор Хацевич у Facebook.
"У нас в селі в ніч на Андрія хлопці завжди робили збитки, особливо на подвір’ях, де жили гарні дівчата. Я розумію, що в Київраді і КМДА працює багато красунь, але ж нащо вікна бити?! Холодно все-таки", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше в офіс схопленого окупантами кримського адвоката Курбедінова намагався проникнути невідомий.
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