"Холодно": у київській мерії невідомі вночі розбили вікна (фото)

Про це повідомив керівник у справах секретаріату Київради Ігор Хацевич.

У будівлі Київської міської державної адміністрації вночі розбили вікна.

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Про це повідомив керівник у справах секретаріату Київської міської ради Ігор Хацевич у Facebook.

"У нас в селі в ніч на Андрія хлопці завжди робили збитки, особливо на подвір’ях, де жили гарні дівчата. Я розумію, що в Київраді і КМДА працює багато красунь, але ж нащо вікна бити?! Холодно все-таки", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в офіс схопленого окупантами кримського адвоката Курбедінова намагався проникнути невідомий.