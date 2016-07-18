У Чернівцях 4 патрульних відсторонили через погоню, в якій загинув мотоцикліст

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області, трагедія сталася 15 липня на вулиці Руській, 175 у Чернівцях.

За словами друзів загиблого, патрульні влаштували погоню за мотоциклістом, який тікав від них, оскільки не мав водійського посвідчення. Поліцейські перегородили йому дорогу, водій мав намір об’їхати правоохоронців, однак врізався в електроопору, внаслідок чого загинув. Пасажир мотоцикла наразі перебуває в реанімації.

Слідчим відділом прокуратури Чернівецької області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

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Як повідомив сьогодні на брифінгу керівник патрульної поліції в Чернівцях Олег Йосипів, з'ясувалося, що мотоцикл перебував у міжнародному розшуку Інтерполу, оскільки 28 травня цього року був викрадений в Італії. Водночас, за інформацією регіонального сервісного центру Чернівецької області, загиблий чоловік не мав посвідчення водія, а транспортний засіб не був за ним зареєстрований.

Йосипів також повідомив деталі ДТП. Екіпаж патрульної поліції помітив мотоцикл, який рухався без державних номерних знаків. Поліцейські увімкнули червоний проблисковий маячок і через гучномовець намагалися зупинити транспортний засіб, однак чоловік не відреагував і почав збільшувати швидкість, зазначив керівник патрульної поліції.

Патрульні прийняли рішення супроводжувати даний транспортний засіб, однак мотоцикліст збільшив швидкість і зник з поля зору. Після цього екіпаж патрульного автомобіля надав орієнтування іншим екіпажам.

Керівник поліції також розповів, що інший екіпаж, що рухався назустріч мотоциклісту, відгукнувся на орієнтування, зупинився й увімкнув червоні проблискові маячки.

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«Далі це патрульне авто частково заблокувало проїжджу частину, ширина якої близько 11 метрів, а довжина патрульного автомобіля – всього 4 метри, тобто залишалося ще 7 метрів для об`їзду. Патрульні навіть не встигли вийти з автомобіля, через кілька секунд вони почули удар. Поліцейські побачили, що мотоцикліст врізався в електроопору», - зауважив Йосипів.

За його словами, чотирьох патрульних поліцейських з обох екіпажів на час розслідування ДТП відсторонили від виконання службових обов’язків.

Вік загиблого водія і постраждалого пасажира, а також марку мотоцикла керівник патрульної поліції відмовився повідомити, посилаючись на таємницю слідства.