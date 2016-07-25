У Дніпрі розбійники в балаклавах пограбували підприємців в міжміському автобусі перед відправленням

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровській області, злочин стався в центральній частині міста на вулиці Пастера.

Встановлено, що нападники на автомобілі Volkswagen Touareg чорного кольору під’їхали до автобусу, де знаходилися 4 приватних підприємців. Погрожуючи їм автоматом, ножем та викруткою, невідомі заволоділи майном потерпілих, зокрема грошима у сумі понад 276 тисяч гривень та мобільним телефоном. Після цього вони сіли до автомобіля та зникли у невідомому напрямку.

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«По області одразу ж було введено оперативний план «Перехват». Наразі розшук зловмисників триває. Співробітники поліції опитують свідків події, вивчають відео, вилучене з камер відеоспостереження, відпрацьовують всі можливі версії події, проводять інші заходи, направлені на встановлення та затримання зловмисників і вилучення викраденого майна», - йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).