На Чернігівщині під час гри застрелили 9-річну дівчинку

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в області, 31 липня до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл району застрелили дитину.

На місці пригоди поліція встановила, що 13-річний хлопець та його 9-річна сестра пішли гратися до свого однолітка, який живе по сусідству. Під час гри діти зачепили мисливську рушницю, що стояла у кутку кімнати за ліжком. Зброя впала на підлогу, а коли один з хлопців спробував її підняти, пролунав постріл. В результаті заряд влучив у 9-річну дівчинку, яка від отриманих травм померла на місці.

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Під час перевірки поліцейські з’ясували, що дозвіл та реєстраційні документи на зброю у господаря помешкання відсутні.

Відкрито кримінальні провадження за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ст.264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Триває досудове розслідування.