В Одесі виникають проблеми з мобільним зв'язком двох операторів
Частково паралізовано мобільний зв'язок оператора "Київстар", також скаржаться на перебої користувачі "Лайфселл".
У зв'язку з технічними проблемами в Одесі спостергіаються проблеми зі зв'язком від операторів "Київстар" і "Лайфселл", повідомляє місцевий портал 048.ua.
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Зараз абоненти оператора "Київстар" скаржаться, що не можуть скористатися зв'язком навіть для виклику екстрених служб.
Така ж ситуація спостерігається в області, особливо південній частині.
Також абоненти компанії "Лайфселл" стверджують, що у них також виникають проблеми зі зв'язком, однак у прес-службі цієї компанії стверджують, що поломок в регіоні немає.
У "Київстар" це пов'язують з кібератаками проти оператора та до кінця дня обіцяють відновити зв'язок у повному обсязі.