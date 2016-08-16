На Харківщині чоловік після вбивства односельця пішки пішов у "ДНР", дорогою вкравши скутер

Як повідомляє прокуратура Харківської області, наприкінці червня у зловмисника виник конфлікт з 33-річним односельцем. Вони випадково зустрілися біля місцевого кафе, і односелець у черговий раз почав задиратися до чоловіка. Останній розлютився та пообіцяв помститися.

Він пішов додому, взяв документи та ніж і повернувся до кафе. Підійшовши до свого кривдника, чоловік без пояснень вдарив його ножем у серце та пішов геть.

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"Зловмисник планував дістатися на окуповану територію Донецької області. Він вважав, що там йому вдасться уникнути покарання за вчинений злочин. До так званої "ДНР" спочатку йшов пішки. Дорогою побачив скутер, який стояв біля одного із домоволодінь. Щоб прискорити втечу - заволодів транспортним засобом", - сказано в повідомленні.

Зловмиснику інкримінується ч.1 ст.115, ч.1 ст.289 КК України. Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.