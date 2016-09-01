Скандальним миколаївським мажорам оголосили про підозру у хуліганстві

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, 1 вересня підозрювані прибули до слідчого підрозділу для проведення процесуальних дій і ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

«Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України «Хуліганство», яке карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років», - повідомили в поліції.

На розгляд суду направлено матеріали про обрання стосовно чоловіків запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте такожХизується "георгіївською стрічкою" та любить гостювати в Москві: стала відома особа одного з миколаївських мажорів (фото, відео)

Раніше народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив: "Бешкетниками і за сумісництвом «зірками» Youtube виявилися: 1. Слободяник Артем Васильович, 1990 року народження. 2. Сімов Геннадій Олексійович, 1984 року народження".

Голова ради волонтерів при Міноборони Давид Арахамія повідомив, що Сімов "торгує кондитеркою в місті тільки номінально, основні гроші заробив на контрабандному перевезенні товарів з Криму і в Крим". "Зараз збираємо інформацію про незаконну господарської діяльності Геннадія Сімова і компаній, пов'язаних з ним, для передачі в органи ДФС і прокуратури", - написав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Сімов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Дебошири ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення, Сімову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes. Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Сімов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього.

Відео отримало великий резонанс в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.

У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика