У Києві грабіжник, утікаючи з місця злочину, загинув під колесами мікроавтобуса (фото)

Як повідомляє Еспресо.TV, за попередніми даними, двоє злодіїв рано вранці влізли в квартиру одного з будинків. Мешканці почули їх і спробували затримати.

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Злодії почали втікати, одному вдалося перебігти Велику Кільцеву, а другий потрапив під колеса Mercedes Sprinter і помер на місці.

Після наїзду на чоловіка Mercedes врізався у стовп.

Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, розсіченням обличчя, також він отримав закриту травму грудної клітки та живота.