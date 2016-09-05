У Києві грабіжник, утікаючи з місця злочину, загинув під колесами мікроавтобуса (фото)
12:44, 05 вересня 2016Інциденти
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У Києві на Великій Кільцевій дорозі вантажний мікроавтобус Mercedes Sprinter збив насмерть чоловіка.
Водій отримав важкі травми / Фото espreso.tv
Як повідомляє Еспресо.TV, за попередніми даними, двоє злодіїв рано вранці влізли в квартиру одного з будинків. Мешканці почули їх і спробували затримати.
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Злодії почали втікати, одному вдалося перебігти Велику Кільцеву, а другий потрапив під колеса Mercedes Sprinter і помер на місці.
Після наїзду на чоловіка Mercedes врізався у стовп.
Водія госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, розсіченням обличчя, також він отримав закриту травму грудної клітки та живота.
Фото espreso.tv
На Великій Кільцевій дорозі грабіжник потрапив під колеса мікроавтобуса Meрседес
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