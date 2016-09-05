Мешканець Харківщини після спроби самогубства ножем в живіт поїхав в гості до родичів

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, повідомлення про доставляння до лікарні 33-річного чоловіка надійшло від лікаря до Немишлянського відділення поліції Харкова.

У жителя селища Палатки Нововодолазького району було виявлене проникаюче колото-різане поранення передньої черевної стінки.

Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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В ході опитування матері постраждалого було встановлено, що 2 вересня близько 15:00 її син за місцем свого мешкання, намагаючись покінчити життя самогубством, наніс собі вищевказане поранення кухонним ножем.

Після цього вони поїхали в гості до своїх родичів у Харків, де викликали лікарів.

Слідчим з метою проведення необхідних слідчих дій відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.