В Харкові заарештували чоловіка, який на мопеді грабував перехожих

Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, до правоохоронців Основ’янського відділення поліції Харкова звернулася 57-річна постраждала.

Вона розповіла, що на вулиці до неї під’їхав чоловік та став виривати з рук сумку, при цьому наніс декілька ударів.

Через деякий час аналогічна заява надійшла від 19-річної місцевої мешканки.

Читайте такожВ Києві затримали двох іноземців, які на мотоциклі грабували автівки

При проведенні розшукових заходів працівниками сектору карного розшуку Основ’янського відділення поліції у скоєнні злочину був викритий 39-річний раніше засуджений чоловік.

За данним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Зловмисник знаходиться під вартою.