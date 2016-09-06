В Харкові заарештували чоловіка, який на мопеді грабував перехожих
В Харкові затримали та відправили під варту мешканця області, який на мопеді пограбував щонайменше двох жінок.
Як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, до правоохоронців Основ’янського відділення поліції Харкова звернулася 57-річна постраждала.
Вона розповіла, що на вулиці до неї під’їхав чоловік та став виривати з рук сумку, при цьому наніс декілька ударів.
Через деякий час аналогічна заява надійшла від 19-річної місцевої мешканки.
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При проведенні розшукових заходів працівниками сектору карного розшуку Основ’янського відділення поліції у скоєнні злочину був викритий 39-річний раніше засуджений чоловік.
За данним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Зловмисник знаходиться під вартою.