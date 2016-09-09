У Києві чоловік побив працівницю метро: намагалася перешкодити йому проїхати "зайцем"

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві, інцидент стався опівночі у вестибюлі станції метро "Шулявська". "24-річний киянин перестрибнув турнікет для уникнення сплати проїзду у метрополітені. Контролер, яка несла службу на станції метро «Шулявська», звернулася до правопорушника з вимогою сплатити проїзд. Однак у відповідь хлопець вдарив працівника метрополітену», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронець столичної підземки відразу затримав нападника та відвів до кімнати поліції. При цьому 53-річній працівниці метро викликали «швидку».

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу або до року виправних робіт.