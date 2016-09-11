В Одесі поліція оточила Куликове поле через повідомлення про мінування
16:23, 11 вересня 2016Інциденти
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На місце виїхала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки і кінологи.
У даний момент територія оточена співробітниками поліції / Фото УНІАН
В Одесі поліція оточила Куликове поле через повідомлення про замінування.
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Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, о 14.43 на спецлінію «102» від невідомого надійшло повідомлення про те, що Будинок Профспілок і Куликове поле заміновано. На місце виїхала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки й кінологи.
«Наразі територія оточена співробітниками поліції. Проводиться перевірка», - підкреслила Ярчук.
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