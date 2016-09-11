У Німеччині круїзний корабель зіткнувся з мостом: загинули двоє членів екіпажу (фото)

УУ Німеччині внаслідок зіткнення круїзного корабля з мостом загинули двоє членів екіпажу, повідомляє Die Welt.

«На каналі Рейн-Майн-Дунай плавучий готель зіткнувся з мостом. Двоє членів екіпажу загинули, пасажири евакуйовані», – йдеться у повідомленні.

Чоловіків віком 33 і 49 років розчавило уламками під час зіткнення - рубка не пройшла під мостом, і її фактично знесло.

Інцидент стався в ніч із суботи на неділю. Загалом на судні, що прямувало до Будапешта, перебували 181 пасажир та 49 членів команди. Усі вони чекали на допомогу рятувальників протягом 4 годин. Лише вранці всіх пасажирів і екіпаж доправили на берег.

До масштабної рятувальної операції були задіяні понад 600 осіб.

Причина аварії встановляється.