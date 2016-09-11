В Одесі інформація про замінування Будинку профспілок і Куликова поля не підтвердилася
21:35, 11 вересня 2016Інциденти
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Під час перевірки площа була оточена, на її територію і у приміщення протягом кількох годин нікого не допускали.
Сьогодні надійшло повідомлення про те, що Будинок Профспілок і Куликове поле заміновані / Фото УНІАН
В Одесі інформація про замінування Будинку профспілок і Куликова поля не підтвердилася.
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Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Дарина Ярчук, вибухотехніки та кінологи провели ретельну перевірку об'єктів, проте будь-яких вибухонебезпечних речовин і предметів не виявили.
Під час перевірки площу було оточено, на її територію і до приміщення протягом кількох годин нікого не допускали.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.43 на спецлінію «102» від невідомого надійшло повідомлення про те, що в Одесі Будинок Профспілок і Куликове поле заміновано.
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