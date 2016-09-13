У Херсоні біля відділення банку стався потужний вибух

Про це повідомляє місцеве видання Херсон online.

Вибух стався біля відділення банку "Південний" на перетині вулиць Чорноморська та Перекопська.

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Банк розташований на першому поверсі житлового будинку. У результаті вибуху пошкоджено вхідні двері в банк, мешканці будинку не постраждали.

На місце події виїхали голова Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков, керівництво міської та районної підрозділів поліції і вибухотехніки.

Попередня правова кваліфікація події - ст. 194 Кримінального кодексу України "Навмисне знищення або пошкодження майна".