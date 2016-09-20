У Запоріжжі перекинувся мікроавтобус із пасажирами, є постраждалі
У Запоріжжі сьогодні, 20 вересня, близько шостої години ранку в районі греблі Дніпрогесу перекинувся пасажирський мікроавтобус з пасажирами.
Як розповіла кореспонденту УНІАН прес-секретар патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова, за попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
За даними поліції, пасажирський мікроавтобус, який рухався за маршрутом №75, з Південного мікрорайону в правобережну частину міста, перекинувся на виїзді з греблі Дніпрогесу.
«У момент ДТП в салоні маршрутки перебували сім пасажирів. Двох з них із серйозними пораненнями госпіталізовано з місця аварії «швидкою», - повідомили в поліції.
За даними голови Незалежної профспілки медиків швидкої допомоги Анатолія Сидоренка, госпіталізовано 63-річного чоловіка і 31-річну жінку.
«У чоловіка черепно-мозкова травма, рана лоба, у жінки – закрита черепно-мозкова травма, тупа рана живота, множинні гематоми і підозра на перелом хребта», - повідомив Сидоренко.
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За фактом ДТП проводиться перевірка. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як раніше повідомляв УНІАН, 22 серпня у Запорізькій області під час дорожньо-транспортної пригоди постраждали 9 дітей.