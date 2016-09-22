Врадіївка-2 на Миколаївщині: двом поліцейським продовжили арешт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, суд прийняв таке рішення 22 вересня.

"Зазначені клопотання прокуратура внесла до суду у зв’язку з тим, що строк тримання під вартою вказаних осіб закінчується 25 вересня цього року", - повідомили в прокуратурі.

Поліцейських підозрюють у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).

Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня цього року у смт Криве Озеро Миколаївської області під час затримання працівниками поліції від пострілів загинув місцевий житель Олександр Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета.