Врадіївка-2 на Миколаївщині: двом поліцейським продовжили арешт
За клопотаннями слідчих прокуратури Миколаївської області слідчій суддя продовжив строк тримання під вартою до 2 місяців без права внесення застави двом працівникам поліції, які підозрюються у перевищенні повноважень, в результаті чого настала смерть 32-річного жителя смт Криве Озеро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, суд прийняв таке рішення 22 вересня.
"Зазначені клопотання прокуратура внесла до суду у зв’язку з тим, що строк тримання під вартою вказаних осіб закінчується 25 вересня цього року", - повідомили в прокуратурі.
Поліцейських підозрюють у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).
Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин.
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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня цього року у смт Криве Озеро Миколаївської області під час затримання працівниками поліції від пострілів загинув місцевий житель Олександр Цукерман.
Як стверджують у поліції, Цукерман чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета.