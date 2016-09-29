На Київщині під час продажу наркотичних засобів затримано інспектора патрульної поліції

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Спочатку лейтенант поліції реалізував громадянину наркотичну речовину "амфетамін" у кількості 3 грами та під час збуту опію ацетильованого 1 літру за 50 тис. гривень був затриманий правоохоронцями, а вказану речовину вилучено", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа острові посеред Дніпра знайшли нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Під час огляду місця події в його автомобілі знайдено ще 150 упаковок "димедролу"».

На цей час вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.