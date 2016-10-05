У Києві хлопець потрапив під колеса буса, від удару його викинуло з мосту (фото)
08:24, 05 жовтня 2016Інциденти
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На Південному мосту, в напрямку вул. Саперно-Слобідської хлопця збили на смерть.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
5 жовтня хлопець, перебігаючи міст у невстановленому місці, потрапив під колеса буса Mercedes Sprinter, від удару його викинуло з мосту.
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Від отриманих травм загинув на місці. Загиблим виявився 21-річний хлопець.
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