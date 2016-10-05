У Києві хлопець потрапив під колеса буса, від удару його викинуло з мосту (фото)

08:24, 05 жовтня 2016
Інциденти
2619 0

На Південному мосту, в напрямку вул. Саперно-Слобідської хлопця збили на смерть.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

5 жовтня хлопець, перебігаючи міст у невстановленому місці, потрапив під колеса буса Mercedes Sprinter, від удару його викинуло з мосту.

Читайте такожГолова Чернігівської облради скоїв ДТП і відмовлявся пройти алкотест

Від отриманих травм загинув на місці. Загиблим виявився 21-річний хлопець.

Читайте такожзагинув відомий капелан

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter