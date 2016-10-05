У Києві хлопець потрапив під колеса буса, від удару його викинуло з мосту (фото)

На Південному мосту, в напрямку вул. Саперно-Слобідської хлопця збили на смерть.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter