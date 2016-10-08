У торговому центрі Мінська чоловік з бензопилою напав на відвідувачів, загинула жінка

Як повідомляє TUT.BYочевидці кажуть, що двоє чоловіків зайшли в ТЦ через бічний вхід, один з яких напав з бензопилою на двох робітниць.

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Одній з них чоловік поранив руку, друга – у віці близько 30 років – загинула. Постраждалій медики надали допомогу, дівчина у лікарні.

Територія на місці злочину оточена.

В місцевій міліції підтвердили факт нападу. Прес-секретар ГУВС мінського міськвиконкому Олександр Ластовський розповів, що двох нападників затримано, мова йде про скоєння вбивства. Мотиви злочину поки невідомі. Пізніше в міліції уточнили дані - затримано одну людину.

Офіційний представник Слідчого комітету Білорусі Юлія Гончарова повідомила, що на місці працює слідчо-оперативна група. Одна дівчина в результаті нападу загинула. Затримано одного підозрюваного.