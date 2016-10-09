У Києві автомобіль провалився в неогороджену яму на проїжджій частині (фото)
02:40, 09 жовтня 2016Інциденти
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У столиці автомобіль Chevrolet Aveo повністю провалився в розриту яму на проїжджій частині дороги пізно увечері 8 жовтня.
Яма поглинула Chevrolet / facebook.com/dtp.kiev.ua
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
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"ДТП в Києві на Волгоградській: Aveo під асфальтом", - йдеться в повідомленні.
Автори ресурсу закликають водіїв бути обережними, оскільки відкрита яма практично нічим не огороджена.
У Києві автомобіль відлетів у розриту яму / facebook.com/dtp.kiev.ua
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