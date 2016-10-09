У Києві автомобіль провалився в неогороджену яму на проїжджій частині (фото)

02:40, 09 жовтня 2016
Інциденти
1271 0

У столиці автомобіль Chevrolet Aveo повністю провалився в розриту яму на проїжджій частині дороги пізно увечері 8 жовтня.

Яма поглотила Chevrolet / facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві біля метро "Золоті Ворота" під землю провалилася ремонтна техніка (фото)

"ДТП в Києві на Волгоградській: Aveo під асфальтом", - йдеться в повідомленні.

Автори ресурсу закликають водіїв бути обережними, оскільки відкрита яма практично нічим не огороджена.

1
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter