У Києві автомобіль провалився в неогороджену яму на проїжджій частині (фото)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"ДТП в Києві на Волгоградській: Aveo під асфальтом", - йдеться в повідомленні.

Автори ресурсу закликають водіїв бути обережними, оскільки відкрита яма практично нічим не огороджена.