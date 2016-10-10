У Львівській області БМП перекинулась у кювет (фото)
12:52, 10 жовтня 2016Інциденти
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На Львівщині у Жовківському районі БМП перекинулась у кювет, поліція з'ясовує обставини.
Наразі на місці інциденту перебуває поліція / facebook.com/groups/govarta1
Про це повідомляє на сторінці Facebook спільноти "Варта1" активіст та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
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"О 10:00, село Городжів, Жовківський район, виявлено перевернутий БМП", - написав Зінкевич.
За його словами, бійці їхали на завантаження. Наразі на місці інциденту перебуває поліція, яка встановлює усі подробиці та причини ДТП.
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