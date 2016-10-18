У Львівській області водій "Лади" загинув у результаті зіткнення з "Богданом"

14:32, 18 жовтня 2016
Інциденти
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У Львівській області водій легковика загинув у результаті аварії на трасі "Київ-Чоп".

33-річний водій легковика загинув / Фото УНІАН

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня о 19:40  поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

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За попередніми даними, 33-річний житель міста Винники,  керуючи автомобілем ВАЗ-2108, виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з маршрутним автобусом "Богдан" під керуванням 54-річного жителя Кам'янка-Бузького району.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2108  від отриманих травм помер на місці події. Пасажири автобуса за медичною допомогою не зверталися.

Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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