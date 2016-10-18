У Львівській області водій "Лади" загинув у результаті зіткнення з "Богданом"

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня о 19:40 поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Читайте такожУ Київській області внаслідок ДТП перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)

За попередніми даними, 33-річний житель міста Винники, керуючи автомобілем ВАЗ-2108, виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з маршрутним автобусом "Богдан" під керуванням 54-річного жителя Кам'янка-Бузького району.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2108 від отриманих травм помер на місці події. Пасажири автобуса за медичною допомогою не зверталися.

Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.