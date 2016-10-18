У російському Саратові трамвай тягнув за ногу затиснутого дверима пасажира (відео)
16:33, 18 жовтня 2016Інциденти
902 0
В російському Саратові трамвай протягнув по землі затиснутого дверима 28-річного чоловіка. Потерпілий отримав численні травми.
Трамвай за ногу тягнув затиснутого дверима пасажира / Скріншот відео
НП було знято на відеореєстратор, встановлений в автомобілі, що проїжджав повз повідомляє 4vsar.ru.
Читайте такожУ Києві з маршрутки на ходу випала дівчина (фото)
За уточненими даними, інцидент стався напередодні.
"З трамвая на зупинці «ДЦ Навігатор» виходив 28-річний громадянин. При цьому 44-річна жінка, яка керувала трамваєм, не дочекалась виходу всіх пасажирів і закрила двері. В результаті у молодого чоловіка виявилася затиснута нога", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в такому положенні трамвай не вдалося зупинити відразу.
В результаті потерпілий отримав численні травми, зокрема політравму. В даний час він у свідомості, медики надають йому необхідну допомогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter