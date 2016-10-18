У російському Саратові трамвай тягнув за ногу затиснутого дверима пасажира (відео)

НП було знято на відеореєстратор, встановлений в автомобілі, що проїжджав повз повідомляє 4vsar.ru.

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За уточненими даними, інцидент стався напередодні.

"З трамвая на зупинці «ДЦ Навігатор» виходив 28-річний громадянин. При цьому 44-річна жінка, яка керувала трамваєм, не дочекалась виходу всіх пасажирів і закрила двері. В результаті у молодого чоловіка виявилася затиснута нога", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в такому положенні трамвай не вдалося зупинити відразу.

В результаті потерпілий отримав численні травми, зокрема політравму. В даний час він у свідомості, медики надають йому необхідну допомогу.