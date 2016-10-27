На Київщині перекинувся автобус, багато постраждалих

Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

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ДТП сталася о третій годині ночі на 21 км автодороги Київ-Одеса, біля с. Віта-Поштова.

"Водій автобуса Mersedes-Benz 311 CDI, з невідомих поки причин, виїхав на узбіччя та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії водій та десятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Причини ДТП встановлюються.