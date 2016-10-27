На Київщині перекинувся автобус, багато постраждалих
12:53, 27 жовтня 2016Інциденти
802 0
У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса постраждали 11 людей.
На Київщині сталася ДТП / gk-press.if.ua
Про це повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Читайте такожМасштабна ДТП та різанина в Одесі: поліція повідомила подробиці інциденту
ДТП сталася о третій годині ночі на 21 км автодороги Київ-Одеса, біля с. Віта-Поштова.
"Водій автобуса Mersedes-Benz 311 CDI, з невідомих поки причин, виїхав на узбіччя та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії водій та десятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Причини ДТП встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter