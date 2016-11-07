На Харківщині згорів рейсовий автобус (фото)

У Балаклійському районі Харківської області згорів рейсовий автобус АЗ 256 (2008 року випуску). Про це повідомляє прес-служба місцевої ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася сьогодні вранці, коли автобус рухався сполученням м. Балаклія – с. П’ятигірське.

"До місця пригоди прибуло 2 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС на автоцистернах у складі 9 рятувальників. На той час всі семеро пасажирів залишили салон палаючого автобусу. Площа пожежі склала близько 20 кв.м", - повідомили в ДСНС.

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Ніхто не постраждав, оскільки водій вчасно відчув легкий запах диму з моторного відсіку і відразу всіх висадив, самостійно приступивши до гасіння вогню, але зрештою йому це не вдалось. Полум’я розповсюджувалось дуже швидко і вмить охопило весь салон.

«Рятувальники загасили пожежу о 08:20. Її причина з’ясовується», - йдеться у повідомленні