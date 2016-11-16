На Житомирщині фура протаранила автобус з людьми: загинув водій, 16 людей у лікарні (фото)

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Житомирській області.

Близько 7:50 16 листопада на 16 км автодороги Житомир – Могилів-Подільський трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «ДАФ» та рейсового автобуса «Еталон», який здійснював перевезення пасажирів з Бердичева до Житомира.

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Станом на 9:30 госпіталізовано 17 людей – водій і пасажири рейсового автобуса. Наразі стало відомо, що 55-річний водій автобуса помер у лікарні. Медики борються за життя ще одного з пасажирів, 37-річного житомирянина, який нині перебуває у реанімації з тяжкими травмами. Триває огляд і визначення стану потерпілих.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Житомирській області та Житомирського відділення поліції ГУНП.

За попередньою інформацією, водій вантажівки «ДАФ» в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого фуру винесло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з пасажирським автобусом.