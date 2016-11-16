У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав школярів

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Упродовж декількох місяців до Холодногірського відділу поліції надходили заяви від громадян про те, що невідомий чоловік здійснює крадіжки мобільних телефонів та грошей у школярів.

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Під час проведення оперативно-розшукових заходів в одній зі шкіл району правоохоронці затримали зловмисника. Встановлено, що чоловік заходив до приміщення шкіл під вигаданими приводами. Він придивлявся до кабінетів, де школярі залишають свої речі, вибирав зручний момент та викрадав телефони та гроші. Речові докази вилучені.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.