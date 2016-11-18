В центрі Одеси невідомий з "коктейлем Молотова" влаштував пожежу в торговому центрі

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 5:15 в Приморський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою: площа Грецька,3/4 в торгово-офісному центрі «Афіна» сталося загоряння.

«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що в 4:30 у приміщення закладу «Лото-маркет», яке знаходиться на першому поверсі ТРЦ «Афіна», увійшов невідомий кинув пляшку з горючою речовиною, і швидко зник з місця події», - повідомили у відділі.

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За даними главку, під час вчинення підпалу в приміщенні зазначеного закладу перебувало 17 осіб.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Як уточнили в поліції, в результаті даної пригоди постраждали три співробітниці Лото-маркету, які доставлені в міські клінічні лікарні з діагнозом: опіки різного ступеня тяжкості, отруєння продуктами горіння та опіки верхніх дихальних шляхів.

Як повідомили УНІАН у Головного управління ДСНС в Одеській області, в гасінні вогню було задіяно 9 одиниць техніки, 42 людини особового складу. Вогонь дуже швидко поширювався, "Лото-маркет" практично повністю вигорів. Була реальна загроза поширення вогню на інші приміщення, зокрема, магазини, розташовані в комплексі.