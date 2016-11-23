У Тернополі внаслідок вибуху газу в каналізаційних колодязях травмовано двох осіб

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався у вівторок, 22 листопада, близько 17.30 на перехресті вулиць Чехова та С. Крушельницької.

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Повідомляється, що накопичення природного газу метану з подальшим утворенням вибухової газової суміші та її детонацією відбулося в каналізаційних люках телекомунікаційних мереж Тернопільської філії ВАТ «Укртелеком» в результаті проведення аварійних робіт систем газопостачання.

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Внаслідок події було травмовано 2-ох пішоходів, мешканців міста Тернополя, 1978 й 1988 років народження.

«Перший потерпілий від госпіталізації відмовився, а другого з діагнозом «термічні опіки правого стегна, гомілки та сідниці» було госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню № 1. Внаслідок детонації було пошкоджено 12 люків кабельних споруд зв’язку Тернопільської філії ВАТ «Укртелеком», - повідомили у ДСНС.

Обставини та збитки, завдані подією, з'ясовуються.