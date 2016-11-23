Масове отруєння в Кам'янці-Подільському: заклад закрили, там виявили порушення

Робота закладу зупинена, повідомив глава Держспоживслужби Володимир Лапа в ефірі телеканалу "112 Україна".

"У ході перевірок виявили певні порушення... Зараз проводяться лабораторні дослідження. Очікуємо, що вони будуть готові до кінця тижня. За результатами буде здійснена ще одна перевірка, щоб точно з'ясувати причини того, що сталося. У будь-якому випадку, робота закладу зупинена. Звернення у правоохоронні органи, в цьому випадку йдеться, щоб перекваліфікувати правопорушення", - сказав Лапа.

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Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області виявлено 56 осіб із симптомами харчового отруєння, які брали участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Перлина Кам'янця» і проживали в місцевому готельному комплексі «Ксенія».

Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Кам'янець-Подільської міської ради Юрій Пливанюк, станом на 21 листопада було госпіталізовано 12 осіб, у тому числі 9 дітей. "Попередня причина – гостра кишкова інфекція. Зараз є рішення протиепідемічної комісії тимчасово призупинити роботу готелю "Ксенія" до моменту з'ясування джерела інфекції", - сказав чиновник.