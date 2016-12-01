У Нью-Йорку розшукують чоловіка, який непомітно забрав з інкасаторської машини 36 кг золота (відео)

Крадіжка сталася 29 вересня в одному з найзавантаженіших районів Манхеттена Мідтаун, але відомо про неї стало тільки зараз. Викрадене золото оцінюється приблизно в 1,6 млн доларів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція схиляється до версії, що чоловік просто прогулювався неподалік, коли побачив, що відкрита машина залишена без нагляду. Один з охоронців поніс за адресою доставку, а інший на хвилину відійшов до кабіни за мобільним телефоном, залишивши відкритим кузов.

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Ноша виявилася занадто важкою, і на кадрах CCTV видно, що зловмисник цілу годину долав відстань, яку легко можна пройти за 10 хвилин.

Злодій ішов по багатолюдній вулиці, раз у раз зупиняючись, щоб перевести подих. Потім він вийшов із зони охоплення камер.

За описом поліції, зловмиснику приблизно 50-60 років, він латиноамериканського походження, зріст близько 170 см і вагою приблизно в 70 кг.

Влада вважає, що він покинув Нью-Йорк і нині переховується десь у Орландо або в Майамі, штат Флорида.