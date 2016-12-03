Пожежа в нічному клубі у Каліфорнії: загинули щонайменше 9 людей, 25 зникли безвісти - ЗМІ
17:38, 03 грудня 2016Інциденти
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Принаймні, 9 осіб загинуло та 25 осіб вважаються зниклими без вісти внаслідок пожежі в м. Окленд (штат Каліфорнія, США).
На вечірці, де були присутні близько 50 людей, спалахнула пожежа / Фото twitter.com/oaklandfirelive
Про це повідомляє телеканал KTVU.
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Перші повідомлення про пожежу в будівлі, де проходила вечірка, надійшли о 23:30 за місцевим часом у п’ятницю.
За даними пожежників, всередині будівлі перебували близько 50-ти осіб.
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