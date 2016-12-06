Натовп невідомих влаштував погром в центрі Києва (відео)

Невідомі влаштували погром в центрі Киева на вулиці Басейній.

Молоді люди розгромили пункт обміну валют і розбили машину. Читайте такожНевідомі розгромили волонтерський центр в Одесі (фото) Вулиця Басейна, на якій розгромили обмінник, знаходиться неподалік від НСК "Олімпійський", де сьогодні відбудеться гра київського "Динамо" з турецьким "Бешикташем". Як повідомляв УНІАН, фанати турецького "Бешикташа" відзначилися провокаційною поведінкою в центрі Києва.

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