Натовп невідомих влаштував погром в центрі Києва (відео)
20:43, 06 грудня 2016Інциденти
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Невідомі влаштували погром в центрі Киева на вулиці Басейній.
Скріншот відео
Молоді люди розгромили пункт обміну валют і розбили машину.
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Вулиця Басейна, на якій розгромили обмінник, знаходиться неподалік від НСК "Олімпійський", де сьогодні відбудеться гра київського "Динамо" з турецьким "Бешикташем".
Як повідомляв УНІАН, фанати турецького "Бешикташа" відзначилися провокаційною поведінкою в центрі Києва.
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