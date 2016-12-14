У Дніпрі трактор протаранив близько 10 машин, є постраждалі (фоторепортаж, відео)
У Дніпрі протаранив трактор близько 10 машин – у нього відмовила гальмівна система.
Про це повідомляють Вісті Придніпров'я.
Повідомляється, що машина почала набирати швидкість і на ходу сильно пошкодила кілька автомобілів біля вулиці Чкалова, ще більше авто трактор "піймав" на перехресті вулиці Січових Стрільців та Старокозацької.
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"Намагаючись бодай якось пригальмувати свою машину, водій опустив ківш тракторця, та не стримав цим авто, а лише додав ситуації жахливого ефекту – трактор летів вулицею вже з жахливим скреготінням", - наголошується в повідомленні.В ході ситуації постраждало близько десятка машин (очевидці кажуть, що 15) є постраждалі і серед пасажирів авто, водіїв.
Як повідомлялося раніше, в Одесі унаслідок ДТП постраждали 7 осіб, серед яких малолітня дитина.