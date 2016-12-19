У Якутії розбився літак з військовими

07:07, 19 грудня 2016
Інциденти
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Літак, на борту якого перебували 32 пасажири та сім членів екіпажу, розбився в Булунському районі Якутії (РФ) за 27 км від селища Тіксі.

Іл-18 розбився / russianplanes.net

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах РФ, передає ТАСС.

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"Літак Іл-18, який вилетів з аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі, у понеділок, 19 грудня, зазнав аварії в 27 км від селища Тіксі", - повідомило джерело видання.

На борту імовірно перебували 32 пасажири і сім членів екіпажу, вижили шість осіб.

У літаку летіли офіцери для заміни. Наразі проводиться евакуація постраждалих.

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Теги: #літак#аварія#Якутія